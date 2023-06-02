Блинкен заявил, что США помогут Украине построить "армию будущего"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Сегодня, 2 июня, в США заявили, что помогут выстроить "армию будущего" для Украины. Речь о современном вооружении, экипировке, военно-воздушных силах.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию.

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Как отметили в США, главная предпосылка в переговорах Киева и Москвы — мощная Украина, которая в любой момент сможет защитить себя от агрессии со стороны других стран. Кроме того, Блинкен отметил, что такие инвестиции прокладывают важный и необходимый путь к дипломатии.

Блинкен добавил, что Штаты согласны помочь создать современную украинскую армию будущего.

"Это означает современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку укреплению боевой готовности сил и техники", — сказал Блинкен.

Россия и Путин — на дне

В США также заявили и о том, что по состоянию на сегодняшний день их боевая мощь находится в гораздо худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Когда вы смотрите на долгосрочные стратегические цели и задачи президента Путина, нет никаких сомнений: Россия сегодня в гораздо худшем положении, чем до полномасштабного вторжения. Там, где Путин стремился проектировать силу, он показал слабость. Там, где он планировал разделить, он объеденил", — отметил госсекретарь США.

Ранее мы писали, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине. Это произойдет на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может ожидать пакета как политической, так и материальной помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкционные меры против России. Санкции, как отмечено, включают ограничения на экспорт.