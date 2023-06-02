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Блинкен заявил, что США помогут Украине построить "армию будущего"

2 июня 2023 17:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Блинкен заявил, что США помогут Украине построить "армию будущего"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 2 июня, в США заявили, что помогут выстроить "армию будущего" для Украины. Речь о современном вооружении, экипировке, военно-воздушных силах.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Финляндию.

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Что сказали в США

Как отметили в США, главная предпосылка в переговорах Киева и Москвы — мощная Украина, которая в любой момент сможет защитить себя от агрессии со стороны других стран. Кроме того, Блинкен отметил, что такие инвестиции прокладывают важный и необходимый путь к дипломатии.

Блинкен добавил, что Штаты согласны помочь создать современную украинскую армию будущего.

"Это означает современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку укреплению боевой готовности сил и техники", — сказал Блинкен.

Россия и Путин — на дне

В США также заявили и о том, что по состоянию на сегодняшний день их боевая мощь находится в гораздо худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Когда вы смотрите на долгосрочные стратегические цели и задачи президента Путина, нет никаких сомнений: Россия сегодня в гораздо худшем положении, чем до полномасштабного вторжения. Там, где Путин стремился проектировать силу, он показал слабость. Там, где он планировал разделить, он объеденил", отметил госсекретарь США.

Ранее мы писали, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине. Это произойдет на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может ожидать пакета как политической, так и материальной помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкционные меры против России. Санкции, как отмечено, включают ограничения на экспорт.

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