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Блінкен заявив, що США допоможуть Україні збудувати "армію майбутнього"

2 червня 2023 17:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Блінкен заявив, що США допоможуть Україні збудувати "армію майбутнього"
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 2 червня, у США заявили, що допоможуть збудувати "армію майбутнього" для України. Мова про сучасне озброєння, екіпірування, військово-повітряні сили.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Фінляндії.

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Що сказали в США

Як зазначили в США, головна передумова у переговорах Києва та Москви — потужна Україна, яка в будь-який момент зможе себе захистити від агресії з боку інших країн. Окрім цього, Блінкен наголосив на тому, що такі інвестиції прокладають важливий і необхідний шлях до дипломатії.

Блінкен додав, що Штати згодні допомогти створити сучасну українську армію майбутнього.

"Це означає сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання й підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки", — сказав Блінкен.

Росія та Путін — на дні

У США також заявили і про т е, що станом на зараз їхня бойова міць перебуває в набагато гіршому становищі, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Коли ви дивитеся на довгострокові стратегічні цілі й завдання президента Путіна, немає жодних сумнівів: Росія сьогодні у значно гіршому становищі, ніж до повномасштабного вторгнення. Там, де Путін прагнув проєктувати силу, він показав слабкість. Там, де він планував розділити, він об'єднав", —  зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні. Це відбудеться під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна може очікувати на пакет як політичної, так і матеріальної допомоги.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір Сполучених Штатів запровадити нові санкційні заходи проти Росії. Санкції, як зазначено, включають обмеження на експорт.

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