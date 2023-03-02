Блинкен заявил, что не планирует встречаться с представителями рф и Китая на саммите G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел рф на саммите G20. К тому же он не намерен общаться с китайским представителем Цинь Ганем.
Об этом сообщает France24.
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Энтони Блинкен впервые с прошлогодней июльской встречи G20 на Бали окажется в одной комнате с Сергеем Лавровым, однако с ним контактировать не будет.
"Если бы россия… была действительно готова к серьезной дипломатии, необходимой для прекращения агрессии, конечно, мы были бы первыми, кто начал бы работать над этим, но доказательств этому нет", — говорил Блинкен.
Госсекретарь также не хочет встречаться с китайским министром Цинь Ганем.
Одной из главных тем саммита будет полномасштабная война, которую россия развязала в Украине.
Напомним, Блинкен говорил, что россия пока не готова к мирным переговорам. А недавние заявления российского диктатора владимира путина свидетельствуют, что он готов идти дальше в своей агрессии против Украины.
Также мы писали, что Энтони Блинкен заявил, что вторжение россии в Украину по приказу владимира путина стало стратегической неудачей во всех аспектах. Он отметил, что если этот поступок останется безнаказанным, это откроет ящик Пандоры всему миру, где сила определяет право.