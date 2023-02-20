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Блінкен у Туреччині обговорив з Ердоганом військову підтримку України

20 лютого 2023 19:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Блінкен у Туреччині обговорив з Ердоганом військову підтримку України
Держсекретар США Ентоні Блінкен
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив підтримку України у боротьбі проти росії під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі. Вони також обговорили питання двостороннього співробітництва у галузі оборони, енергетики, торгівлі та колективної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

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Блінкен у Туреччині

Зустріч відбулася у закритому для преси режимі у залі для почесних гостей столичного аеропорту "Есенбога". Головною темою візиту Блінкена до Туреччини став руйнівний землетрус, внаслідок якого загинули понад 41 тисяча осіб у Туреччині, та надання допомоги цій країні.

Також сторони обговорили підтримку України у її захисті від російської агресії та наголосили на необхідності більш тісної співпраці у двосторонніх питаннях, включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку.

Нагадаємо, що держсекретар США вважає, що путін зробив величезну помилку, напавши на Україну. За словами Блінкена, весь світ стоїть на боці України, а на президента росії рано чи пізно чекає розплата.

Ентоні Блінкен заявив, що провал цілей кремля розпочався з початку агресії у 2014 році. Тоді росія захопила Крим і частину Донбасу і прагнула запобігти приєднанню України до НАТО.

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