Блинкен не стал отрицать слова Байдена, который назвал лидера КНР диктатором

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: google

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, чтобы "стабилизировать" отношения между странами. После поездки американский президент Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", но Блинкен не стал отрицать эти слова.

Об этом Блинкен сообщил в эфире американского телеканала CNN.

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На вопрос журналистов о том, поддерживает ли Блинкен позицию Байдена, он ответил, что президент "выступает от всех нас".

"Когда речь идет о Китае, совершенно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам. Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него более 20 лет, и он выступает от всех нас", — сказал Блинкен.

Напомним, что Байден назвал Си "диктатором" в связи с случившейся в феврале этого года ситуацией. А именно, когда китайский шпионский шар пролетел над территорией США. Свое заявление американский лидер сделал через сутки после визита в Пекин высокопоставленного дипломата США Энтони Блинкена, целью которого было восстановление баланса в двусторонних связях.

Добавим, что президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "совершенно безответственным".