Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Блинкен не стал отрицать слова Байдена, который назвал лидера КНР диктатором arrow

Блинкен не стал отрицать слова Байдена, который назвал лидера КНР диктатором

25 июня 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Блинкен не стал отрицать слова Байдена, который назвал лидера КНР диктатором
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, чтобы "стабилизировать" отношения между странами. После поездки американский президент Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", но Блинкен не стал отрицать эти слова.

Об этом Блинкен сообщил в эфире американского телеканала CNN.

Читайте также:

Подробности

На вопрос журналистов о том, поддерживает ли Блинкен позицию Байдена, он ответил, что президент "выступает от всех нас".

"Когда речь идет о Китае, совершенно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам. Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него более 20 лет, и он выступает от всех нас", — сказал Блинкен.

 

Напомним, что Байден назвал Си "диктатором" в связи с случившейся в феврале этого года ситуацией. А именно, когда китайский шпионский шар пролетел над территорией США. Свое заявление американский лидер сделал через сутки после визита в Пекин высокопоставленного дипломата США Энтони Блинкена, целью которого было восстановление баланса в двусторонних связях.

Добавим, что президент США Джо Байден считает, что угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия вполне реальна. При этом Байден также осудил заявление Путина о размещении первого тактического ядерного оружия России на территории Беларуси, назвав его "совершенно безответственным".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас