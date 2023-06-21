Байден назвав главу Китаю диктатором

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

У вівторок президент США Джо Байден назвав главу Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Це сталося через добу після візиту до Пекіна високопоставленого дипломата США Ентоні Блінкена, метою якого було відновлення балансу у двосторонніх зв'язках.

Про це пише Reuters.

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Байден зазначив, що Сі виглядав вкрай збентеженим, коли раніше цього року шпигунський аеростат Китаю відхилився від курсу в американському повітряному просторі. Цей персональний коментар був зроблений лідером Китаю після того, як Блінкен висловився в понеділок.

Проте причини, через які Байден вирішив оцінити Сі, хто є найбільш впливовим лідером Китаю з часів правління Мао Цзедуна і нещодавно отримав незвичайний третій термін президентом, залишаються неясними.

Президент США також згадав про "реальні економічні проблеми", з якими стикається Китай.

Також видання повідомляє, що Сі Цзіньпін, який провів зустріч із Блінкеном у понеділок, публічно не прокоментував заяви Байдена. Проте, швидше за все, ці слова викликатимуть невдоволення у Пекіні й можуть поставити під сумнів спроби обох країн нормалізувати їхні стосунки після інциденту з аеростатом.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що загроза застосування Володимиром Путіним ядерної зброї є цілком реальною. При цьому Байден також засудив заяву Путіна про розміщення першої тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі, назвавши її "абсолютно безвідповідальною".

Також ми писали, що американський президент Джо Байден проти спрощеної процедури вступу України до НАТО. За його словами, Україна може приєднатись до організації, але не автоматично.