Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Битва века: как Украина воюет за членство в НАТО arrow

Битва века: как Украина воюет за членство в НАТО

11 июня 2023 07:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Вступление Украины в НАТО: политики назвали приблизительный год
Президент Украины Владимир Зеленский и Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, апрель 2023 года. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО должны быть закреплены в письменной форме, а Вильнюсский саммит НАТО является "хорошей площадкой" для их подписания.

Данные гарантии безопасности должны работать на защиту Украины до ее полноправного членства в Альянсе. Только данная структура является лучшей защитой для нас от российского агрессора.

Читайте также:

Что именно может получить Украина уже через месяц — читайте в Новини.LIVE.

Зеленский требует четких действий, иначе "зачем встречаться?"

2 июня во время совместного с президентом Эстонии брифинга в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что лучшей безопасностью для Украины является членство в НАТО. Однако пока идет война, этот процесс невозможен, поэтому Украина должна получить мощные гарантии безопасности до своего членства. Лучше всего было бы подписать их как раз на саммите НАТО в столице Литвы — Вильнюсе 11-12 июля.

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Это хорошая площадка для этого. В противном случае, если у нас нет гарантий и сигналов о нашем будущем относительно членства в Альянсе — что нам там с вами делать (имеется в виду на саммите в Вильнюсе. Ред.). Для чего нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст — юридические гарантии, не "Будапештские", — то зачем мы встречаемся? Чтобы что?" — интересуется Зеленский.

Надо быть реалистами

Украинские политики, с которыми пообщались Новини.LIVE, отметили, что членство Украины в НАТО — это вопрос безопасности всего цивилизованного мира. Но очень маловероятно, что официальный Киев получит приглашение в НАТО на Вильнюсском саммите.

Украина-НАТО
НАТО. Фото: FB/NATO in Ukraine

Мол, нужно быть реалистами: война продолжается, территориальная целостность нашей страны еще не восстановлена. И никто из западных стран не хочет отправлять на войну против России свои армии. Но если запланированное украинское контрнаступление, которое должно начаться со дня на день, вернет все оккупированные территории — вполне реально, что Украина получит официальное приглашение в НАТО уже на следующем саммите. Он пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

В частности, об этом Новини.LIVE сказал украинский политик Арсений Яценюк.

"Я не верю в какие-либо гарантии безопасности, мы это уже прошли с Будапештским меморандумом. Это уже даже не грабли, а мины. Только пятая статья, когда нападение на одну страну является нападением на весь блок, может защитить нас от российской агрессии. Если нет решения о нашем полноправном членстве в Вильнюсе, примите его на саммите в Вашингтоне. Я поэтому так обнадеживающе на него смотрю, потому что он будет в Вашингтоне. И уже сегодня я даю 50+1", — подчеркнул Яценюк.

Арсений Яценюк
Украинский политик Арсений Яценюк. Фото: Олег Переверзев

По мнению политика, Украина должна пройти такую же ускоренную процедуру по вступлению, которую прошли Швеция и Финляндия. И само членство в НАТО должно быть гораздо приоритетнее, чем членство в ЕС. Ведь ЕС это реформы, а НАТО это безопасность.

"Невозможно делать реформы, если здесь будут ездить российские танки. НАТО не даст возможности россиянам возобновить наступление. Кто бы ни был президентом в РФ, они соберут силы и пойдут снова", — подытожил Яценюк.

НАТО не прошло тест, который проходят ВСУ

Похожее мнение Новини.LIVE высказал украинский политик и дипломат Валерий Чалый. По его словам, максимальные требования от Украины на саммит НАТО в Вильнюс — это инвестиция в решение, которое может быть уже через год в том же Вашингтоне. И вот мяч на стороне западных партнеров.

Валерий Чалый
Украинский политик и дипломат Валерий Чалый. Фото: Олег Переверзев

"Почему Запад так медлит с нашим принятием в НАТО? Потому что общество их стран не готово воевать на стороне кого-то. Хотя НАТО является наиболее эффективной структурой безопасности, но оно еще не прошло тот тест, который проходят ВСУ. Альянс его опасается. На Западе не готовы к реальному столкновению с врагом, а западное общество не хочет, чтобы их воины сейчас воевали на нашей стороне", — отметил Чалый.

При этом, по мнению политика, успех ВСУ на фронте при контрнаступлении откроет для Украины новые политические возможности. В том числе положительные решения на саммите НАТО в Вашингтоне.

Если не Вильнюс  тогда Вашингтон!

"Если не Вильнюс — тогда Вашингтон", — недавно сказал председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, в Вильнюсе Украина хочет услышать "совершенно четкие заверения", что Альянс ждет ее после окончания войны. А вот конкретные даты должны услышать уже в следующем году в Вашингтоне.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас