Вступление Украины в НАТО: политики назвали приблизительный год

Президент Украины Владимир Зеленский и Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, апрель 2023 года. Фото: ОП

Гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО должны быть закреплены в письменной форме, а Вильнюсский саммит НАТО является "хорошей площадкой" для их подписания.

Данные гарантии безопасности должны работать на защиту Украины до ее полноправного членства в Альянсе. Только данная структура является лучшей защитой для нас от российского агрессора.

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Зеленский требует четких действий, иначе "зачем встречаться?"

2 июня во время совместного с президентом Эстонии брифинга в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что лучшей безопасностью для Украины является членство в НАТО. Однако пока идет война, этот процесс невозможен, поэтому Украина должна получить мощные гарантии безопасности до своего членства. Лучше всего было бы подписать их как раз на саммите НАТО в столице Литвы — Вильнюсе 11-12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Это хорошая площадка для этого. В противном случае, если у нас нет гарантий и сигналов о нашем будущем относительно членства в Альянсе — что нам там с вами делать (имеется в виду на саммите в Вильнюсе. — Ред.). Для чего нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст — юридические гарантии, не "Будапештские", — то зачем мы встречаемся? Чтобы что?" — интересуется Зеленский.

Надо быть реалистами

Украинские политики, с которыми пообщались Новини.LIVE, отметили, что членство Украины в НАТО — это вопрос безопасности всего цивилизованного мира. Но очень маловероятно, что официальный Киев получит приглашение в НАТО на Вильнюсском саммите.

НАТО. Фото: FB/NATO in Ukraine

Мол, нужно быть реалистами: война продолжается, территориальная целостность нашей страны еще не восстановлена. И никто из западных стран не хочет отправлять на войну против России свои армии. Но если запланированное украинское контрнаступление, которое должно начаться со дня на день, вернет все оккупированные территории — вполне реально, что Украина получит официальное приглашение в НАТО уже на следующем саммите. Он пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

В частности, об этом Новини.LIVE сказал украинский политик Арсений Яценюк.

"Я не верю в какие-либо гарантии безопасности, мы это уже прошли с Будапештским меморандумом. Это уже даже не грабли, а мины. Только пятая статья, когда нападение на одну страну является нападением на весь блок, может защитить нас от российской агрессии. Если нет решения о нашем полноправном членстве в Вильнюсе, примите его на саммите в Вашингтоне. Я поэтому так обнадеживающе на него смотрю, потому что он будет в Вашингтоне. И уже сегодня я даю 50+1", — подчеркнул Яценюк.

Украинский политик Арсений Яценюк. Фото: Олег Переверзев

По мнению политика, Украина должна пройти такую же ускоренную процедуру по вступлению, которую прошли Швеция и Финляндия. И само членство в НАТО должно быть гораздо приоритетнее, чем членство в ЕС. Ведь ЕС — это реформы, а НАТО — это безопасность.

"Невозможно делать реформы, если здесь будут ездить российские танки. НАТО не даст возможности россиянам возобновить наступление. Кто бы ни был президентом в РФ, они соберут силы и пойдут снова", — подытожил Яценюк.

НАТО не прошло тест, который проходят ВСУ

Похожее мнение Новини.LIVE высказал украинский политик и дипломат Валерий Чалый. По его словам, максимальные требования от Украины на саммит НАТО в Вильнюс — это инвестиция в решение, которое может быть уже через год в том же Вашингтоне. И вот мяч на стороне западных партнеров.

Украинский политик и дипломат Валерий Чалый. Фото: Олег Переверзев

"Почему Запад так медлит с нашим принятием в НАТО? Потому что общество их стран не готово воевать на стороне кого-то. Хотя НАТО является наиболее эффективной структурой безопасности, но оно еще не прошло тот тест, который проходят ВСУ. Альянс его опасается. На Западе не готовы к реальному столкновению с врагом, а западное общество не хочет, чтобы их воины сейчас воевали на нашей стороне", — отметил Чалый.

При этом, по мнению политика, успех ВСУ на фронте при контрнаступлении откроет для Украины новые политические возможности. В том числе положительные решения на саммите НАТО в Вашингтоне.

Если не Вильнюс — тогда Вашингтон!

"Если не Вильнюс — тогда Вашингтон", — недавно сказал председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, в Вильнюсе Украина хочет услышать "совершенно четкие заверения", что Альянс ждет ее после окончания войны. А вот конкретные даты должны услышать уже в следующем году в Вашингтоне.