Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Белорусской оппозиционерке Тихановской заочно дали 15 лет колонии: как она отреагировала
Сегодня, 6 марта, Минский городской суд принял решение по уголовному делу в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Речь идет об экс-кандидате в президенты Тихановской и его коллегах.
Об этом сообщает белорусское издание "Белта".
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Что известно
Согласно решению суда, бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская получила заочно 15 лет колонии. Ее коллега, оппозиционер Павел Латушко — 18 лет колонии. Трем другим фигурантам дела — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дилевскому — назначили по 12 лет колонии.
"Все обвиняемые признаны виновными в заговоре, осуществленном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создания экстремистского формирования….публичных призывах к захвату государственной власти и совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе применение мер ограничительного характера", — говорится в приговоре.
В свою очередь Тихановская написала, что она и ее команда продолжат делать все возможное, чтобы привести Беларусь к демократии.
"С ним или без него — я и демократические силы делали и продолжим делать все возможное, чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам", — говорится в сообщении Telegram.
Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси посадили на 10 лет нобелевского лауреата Беляцкого.