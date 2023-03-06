Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську заочно засудили до 15 років колонії

Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала
Сьогодні, 6 березня Мінський міський суд ухвалив рішення у кримінальній справі щодо членів Координаційної ради білоруської опозиції. Йдеться про екскандидатку у президенти Тихановську та її колег.
Про це інформує білоруське видання "Белта".
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Що відомо
Відповідно до рішення суду, колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська отримала заочно 15 років колонії. Її колега, опозиціонер Павло Латушко — 18 років колонії. Трьом іншим фігурантам справи — Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському — призначили по 12 років колонії.
"Усі обвинувачені визнані винними у змові, здійсненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створення екстремістського формування….публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, в тому числі застосування заходів обмежувального характеру щодо Білорусі", — йдеться у вироку.
Своєю чергою, Тихановська написала, що вона та її команда продовжать робити все можливе, аби привести Булорусь до демократії.
"З ним або без нього — я і демократичні сили робили і продовжимо робити все можливе, щоб звільнити наших політичних в’язнів і привести нашу країну до демократичних змін", — йдеться в повідомленні Telegram.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білорусі посадили на 10 років нобелівського лауреата Беляцького.