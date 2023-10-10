Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Белый дом рассматривает возможность присоединения Украины к пакету помощи Израилю. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе уже начали обсуждать этот вопрос.

Об этом сообщают The Washington Post и NBC News.

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Законодатели обеих партий, поддерживающих дополнительную помощь Украине, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Два высокопоставленных чиновника рассказали, что окончательные решения о том, связывать ли эти запросы, не приняты.

По их словам, Белый дом в скором времени обратится в Конгресс с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю после этого.

Представители Белого дома и некоторые проукраинские конгрессмены считают, что связывание двух запросов о помощи может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю.

Спикер Белого дома Джон Кирби отказался сказать, будет ли Белый дом связывать эти два пакета, но добавил:

"Мы считаем, что оба важны".

Вчера, 9 октября, потенциальный план Белого дома уже столкнулся с препятствиями. Представитель республиканцев Элис Стефаник не поддержала идею, отвечая на вопрос о перспективе совместного пакета финансирования.

По ее словам, у республиканцев в Палате представителей достаточно голосов для принятия отдельного пакета помощи Израилю, что может оказывать давление на демократов в Сенате, чтобы они одобрили его без всяких условий.

Сейчас способность Палаты представителей утвердить любой новый пакет помощи остается под сомнением, пока не выбран спикер законодательного органа.

"Некоторые аналитики, даже те, кто поддерживает помощь обеим странам, говорят, что Белому дому следует быть осторожным и не создавать впечатление, что он играет в политические игры в то время, когда Израиль нуждается в помощи", — говорится в материале.

Связь между Украиной и Израилем может дать Белому дому способ усилить более широкое сообщение о том, что Америка обязана помогать своим демократическим союзникам, когда на них нападают безжалостные силы.

Сенатор-республиканец сказал NBC News, что они ожидают, что Израиль и Украина будут связаны в будущем законопроекте о расходах:

"Я считаю, что необходимо будет внести дополнение, которое будет включать помощь Израилю и Украине, учитывая ужасающие террористические атаки со стороны ХАМАСа".

Напомним, сегодня, 10 октября, лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки обнародовали совместное заявление по ситуации в Израиле. Они подчеркнули, что терроризму не бывает оправдания.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

Добавим, война, которую террористическая организация ХАМАС начала с Сектора Газа против Израиля, вряд ли могла быть подготовлена собственными силами террористов. А самым большим выгодоприобретателем нынешней ближневосточной войны является Российская Федерация.