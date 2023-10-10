Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Белый дом может включить Украину в пакет помощи Израилю, — СМИ arrow

Белый дом может включить Украину в пакет помощи Израилю, — СМИ

10 октября 2023 11:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Белый дом может включить Украину в пакет помощи Израилю, — СМИ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Белый дом рассматривает возможность присоединения Украины к пакету помощи Израилю. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе уже начали обсуждать этот вопрос.

Об этом сообщают The Washington Post и NBC News.

Читайте также:

Помощь Украине и Израилю

Законодатели обеих партий, поддерживающих дополнительную помощь Украине, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Два высокопоставленных чиновника рассказали, что окончательные решения о том, связывать ли эти запросы, не приняты.

По их словам, Белый дом в скором времени обратится в Конгресс с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю после этого.

Представители Белого дома и некоторые проукраинские конгрессмены считают, что связывание двух запросов о помощи может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю.

Спикер Белого дома Джон Кирби отказался сказать, будет ли Белый дом связывать эти два пакета, но добавил:

"Мы считаем, что оба важны".

Вчера, 9 октября, потенциальный план Белого дома уже столкнулся с препятствиями. Представитель республиканцев Элис Стефаник не поддержала идею, отвечая на вопрос о перспективе совместного пакета финансирования.

По ее словам, у республиканцев в Палате представителей достаточно голосов для принятия отдельного пакета помощи Израилю, что может оказывать давление на демократов в Сенате, чтобы они одобрили его без всяких условий.

Сейчас способность Палаты представителей утвердить любой новый пакет помощи остается под сомнением, пока не выбран спикер законодательного органа.

"Некоторые аналитики, даже те, кто поддерживает помощь обеим странам, говорят, что Белому дому следует быть осторожным и не создавать впечатление, что он играет в политические игры в то время, когда Израиль нуждается в помощи", — говорится в материале.

Связь между Украиной и Израилем может дать Белому дому способ усилить более широкое сообщение о том, что Америка обязана помогать своим демократическим союзникам, когда на них нападают безжалостные силы.

Сенатор-республиканец сказал NBC News, что они ожидают, что Израиль и Украина будут связаны в будущем законопроекте о расходах:

"Я считаю, что необходимо будет внести дополнение, которое будет включать помощь Израилю и Украине, учитывая ужасающие террористические атаки со стороны ХАМАСа".

Напомним, сегодня, 10 октября, лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки обнародовали совместное заявление по ситуации в Израиле. Они подчеркнули, что терроризму не бывает оправдания.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

Добавим, война, которую террористическая организация ХАМАС начала с Сектора Газа против Израиля, вряд ли могла быть подготовлена собственными силами террористов. А самым большим выгодоприобретателем нынешней ближневосточной войны является Российская Федерация.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые не будет восстанавливать Украина

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз