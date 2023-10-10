Білий дім може долучити Україну до пакету допомоги Ізраїлю, — ЗМІ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Білий дім розглядає можливість приєднання України до пакета допомоги Ізраїлю. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та ключові законодавці в Конгресі вже почали обговорювати це питання.

Про це повідомляють The Washington Post та NBC News.

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Законодавці обох партій, які підтримують додаткову допомогу Україні, запропонували цей підхід як потенційний спосіб забезпечити фінансування Києва попри спротив деяких членів Республіканської партії в Палаті представників і Сенаті.

Двоє високопоставлених чиновників розповіли, що остаточні рішення про те, чи пов’язувати ці запити, не прийнято.

За їхніми словами, Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю після того.

Представники Білого дому та деякі проукраїнські конгресмени вважають, що пов’язування двох запитів про допомогу може спонукати деяких республіканців проголосувати за об’єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

Речник Білого дому Джон Кірбі відмовився сказати, чи буде Білий дім пов’язувати ці два пакети, але додав:

"Ми вважаємо, що обидва важливі".

Вчора, 9 жовтня, потенційний план Білого дому вже зіткнувся з перешкодами. Представниця республіканців Еліс Стефанік не підтримала ідею, коли відповідала на запитання про перспективу спільного пакету фінансування.

За її словами, республіканці в Палаті представників мають достатньо голосів для прийняття окремого пакету допомоги Ізраїлю, що може чинити тиск на демократів у Сенаті, аби вони схвалили його без жодних умов.

Наразі здатність Палати представників затвердити будь-який новий пакет допомоги залишається під сумнівом, поки не обрано спікера законодавчого органу.

"Деякі аналітики, навіть ті, хто підтримує допомогу обом країнам, кажуть, що Білому дому слід бути обережним і не створювати враження, що він грає в політичні ігри в той час, коли Ізраїль потребує допомоги", — йдеться у матеріалі.

Зв’язок між Україною та Ізраїлем може дати Білому дому спосіб посилити своє ширше повідомлення про те, що Америка зобов’язана допомагати своїм демократичним союзникам, коли на них нападають безжальні сили.

Сенатор-республіканець сказав NBC News, що вони очікують, що Ізраїль та Україна будуть пов’язані в майбутньому законопроєкті про витрати:

"Я вважаю, що необхідно буде внести доповнення, яке включатиме допомогу Ізраїлю та Україні, враховуючи жахливі терористичні атаки з боку ХАМАСу".

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки оприлюднили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі. Вони наголосили, що тероризму не буває виправдання.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони.

Додамо, війна, яку терористична організація ХАМАС розпочала із Сектора Гази проти Ізраїлю, навряд чи могла бути підготовлена власними силами терористів. А найбільшим вигодонабувачем нинішньої близькосхідної війни є Російська Федерація.