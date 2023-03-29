Бер Гриллз стал послом UNITED24 и будет продвигать направление "Восстановления Украины"

Владимир Зеленский вместе с Бер Гриллз

Известный британский путешественник Бер Гриллс стал первым британским послом UNITED24. Он будет продвигать направление "Rebuild Ukraine" ("Восстановление Украины").

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Восстановление Украины

В сообщении говорится, что Бер Гриллс поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. Его образовательная компания BecomingX совместно с Amazon и Accenture разрабатывает образовательную платформу для украинцев BecomingX Ukraine.



После года сопротивления российскому вторжению поддержка таких людей, как Бер Гриллз, очень важна. Вместе с другими послами UNITED24, он будет помогать распространять правду о войне и объединять мир вокруг помощи Украине.

Напомним, что 29 марта Денис Шмигаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.