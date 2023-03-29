Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

Володимир Зеленький разом з Бер Гріллз

Відомий британський мандрівник Бер Гріллс став першим британським амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрямок "Rebuild Ukraine" ("Відбудова України").

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Відбудова України

У повідомленні йдеться, що Бер Гріллс підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX спільно з Amazon і Accenture розробляє освітню платформу для українців BecomingX Ukraine.



Після року опору російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, дуже важлива. Разом з іншими послами UNITED24 він допомагатиме поширювати правду про війну та об’єднуватиме світ навколо допомоги Україні.

Нагадаємо, що 29 березня Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.