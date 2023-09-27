Байден призвал республиканцев выполнять свою работу, — Bloomberg

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

США планируют прекратить работу правительства в воскресенье, 1 октября, в случае если законодатели в Палате представителей не предоставят дополнительное финансирование. С этой целью президент Штатов Джо Байден призвал республиканцев "принять меры", чтобы предотвратить закрытие.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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"Финансирование для правительства — это просто основная ответственность. Республиканцам в Палате представителей пора начать выполнять свою работу", — подчеркнул Байден во вторник, 27 сентября, во время сбора средств в Калифорнии.

Также американский лидер пытается давить на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. В частности, он обвинил его в том, что тот отказался от соглашения, которое было заключено в начале этого года. Документ мог помочь избежать потенциального дефолта США по долгу, включавшему ограничения на дискреционные расходы.

Байден также предупредил Маккарти, что прекращение работы правительства будет иметь "дальновидные последствия".

"Теперь, поскольку он беспокоится о том, чтобы остаться спикером, он пытается пересмотреть это", — сказал Байден.

Напомним, Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Минобороны США. Это решение он принял после своих прошлых слов о намерениях изъять эти средства. Речь идет о 300 миллионах долларов.