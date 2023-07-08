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Байден закликав лідера Китаю бути обережним із Путіним

8 липня 2023 08:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден закликав лідера Китаю бути обережним із Путіним
Президенти США та Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Американський президент Джо Байден попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про необхідність бути обережним у зв'язках із Москвою з огляду на значну залежність Пекіна від західних інвестицій. Ця заява була зроблена після того, як СІ Цзіньпін відвідав президента РФ Володимира Путіна у березні поточного року.

Про це повідомляє Reuters.

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Попередження Байдена

За словами Байдена, після повномасштабного вторгнення в Україну російську економіку залишило близько 600 американських корпорацій. Сі Цзіньпін визнав, що економічне процвітання Китаю багато в чому спирається на інвестиції із США та Європи.

"Я казав йому: це не загроза, а просто констатація факту", — уточнив Байден.

Відповідь Сі Цзіньпіна на цей коментар Байдена була спокійною. Байден уточнив, що китайський колега просто слухав і не вступав у суперечку.

З приводу поїздки Сі Цзіньпіна до Москви 20 березня глава Китаю Сі Цзіньпін провів два дні у російській столиці. Під час чотиригодинної неформальної зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним Сі Цзіньпін обговорив питання, що стосуються війни в Україні.

Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований такою пропозицією КНР.

Також ми повідомляли, що міністр фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну про санкції у разі постачання зброї Росії. Також вона займатиметься питанням зв'язків між державами.

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