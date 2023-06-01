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Байден заявил, что Швеция вскоре станет членом НАТО

1 июня 2023 23:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден заявил, что Швеция вскоре станет членом НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Bonnie Cash
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Североатлантический союз становится сильнее.

Об этом Джо Байден сказал в Академии военно-воздушных сил США, передает Reuters.

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Вступление Швеции в НАТО

В своей вступительной речи Байден заявил, что НАТО сильнее, несмотря на попытку президента России Владимира Путина "расшатать" Альянс своим вторжением в Украину.

По его словам, НАТО еще больше укрепилось благодаря недавнему принятию Финляндии, "вскоре и Швеции".

"Это произойдет, я обещаю вам", — сказал он, но не предоставил никаких подробностей.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию немедленно завершить процесс вступления Швеции в НАТО, заявив, что страна уже сделала значительные шаги по устранению возражений Анкары против ее членства.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду своей страны на вступление Швеции в НАТО, которая, по его словам, должна состояться "в ближайшие недели". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Также мы писали, что Швеция по-прежнему надеется стать членом НАТО до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле. Российское вторжение в Украину заставляет Швецию форсировать вопрос о собственной безопасности.

Добавим, президент США Джо Байден в ответ на просьбу Турции по поставкам самолетов F-16 напомнил, что из-за позиции Турции Швеция до сих пор не стала членом НАТО.

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