Байден заявил, что Швеция вскоре станет членом НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Североатлантический союз становится сильнее.
Об этом Джо Байден сказал в Академии военно-воздушных сил США, передает Reuters.
Вступление Швеции в НАТО
В своей вступительной речи Байден заявил, что НАТО сильнее, несмотря на попытку президента России Владимира Путина "расшатать" Альянс своим вторжением в Украину.
По его словам, НАТО еще больше укрепилось благодаря недавнему принятию Финляндии, "вскоре и Швеции".
"Это произойдет, я обещаю вам", — сказал он, но не предоставил никаких подробностей.
Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию немедленно завершить процесс вступления Швеции в НАТО, заявив, что страна уже сделала значительные шаги по устранению возражений Анкары против ее членства.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду своей страны на вступление Швеции в НАТО, которая, по его словам, должна состояться "в ближайшие недели". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Также мы писали, что Швеция по-прежнему надеется стать членом НАТО до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле. Российское вторжение в Украину заставляет Швецию форсировать вопрос о собственной безопасности.
Добавим, президент США Джо Байден в ответ на просьбу Турции по поставкам самолетов F-16 напомнил, что из-за позиции Турции Швеция до сих пор не стала членом НАТО.