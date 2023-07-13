Байден заявил, что Путин проиграет, а Украина будет в НАТО

Президент США Джо Байден выступает во время пресс-конференции в Хельсинки, Финляндия, 13 июля 2023 г. Фото: REUTERS/Кевин Ламарк

Президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока идет война, однако это не означает, что она не присоединится к альянсу в будущем. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Хельсинки.

Об этом сообщает Европейская правда.

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"Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы — в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны", — заявил Байден.

В то же время он подчеркнул, что дело не в том, присоединится ли Украина к НАТО, а в том, когда это произойдет.

По словам Байдена, "Путин уже проиграл войну". Президент добавил, что у российского диктатора сейчас "настоящая проблема: как ему отсюда выбраться, что ему делать".

"Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу... Для него нет возможности выиграть войну в Украине", — отметил американский президент.

Напомним, что сегодня, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание. На нем, в частности, лидер подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и рассказал о дальнейших планах Украины.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это "создает угрозу для безопасности РФ".