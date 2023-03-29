​​​Байден впервые отреагировал на идею кремля разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент США Джо Байден встретился с прессой

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден наконец прокомментировал идею российского диктатора владимира путина вывести часть ядерного арсенала в Беларусь. Такой шаг путина Байден назвал опасным.

Об этом сообщает издание CNN.

Обеспокоенность и юмор Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен идеей владимира путина разместить ядерное вооружение на территории Беларуси.

Байден при этом умудрился пошутить: "Они этого еще не сделали, если только что-то не случилось, пока я был на вертолете" (возвращаясь в резиденцию в Вашингтоне. — Ред.).

Напоминание Белого дома

Президент США подчеркнул, что в течение последнего года регулярно напоминал о возможности со стороны россии использовать ядерное оружие как элемент шантажа.

"Это опасно. И это вызывает закономерную обеспокоенность", — заявил Джозеф Байден-младший.

Напомним, ранее президент рф владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

Фото: Reuters