Байден впервые отреагировал на идею кремля разместить ядерное оружие в Беларуси
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден наконец прокомментировал идею российского диктатора владимира путина вывести часть ядерного арсенала в Беларусь. Такой шаг путина Байден назвал опасным.
Об этом сообщает издание CNN.
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Обеспокоенность и юмор Байдена
Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен идеей владимира путина разместить ядерное вооружение на территории Беларуси.
Байден при этом умудрился пошутить: "Они этого еще не сделали, если только что-то не случилось, пока я был на вертолете" (возвращаясь в резиденцию в Вашингтоне. — Ред.).
Напоминание Белого дома
Президент США подчеркнул, что в течение последнего года регулярно напоминал о возможности со стороны россии использовать ядерное оружие как элемент шантажа.
"Это опасно. И это вызывает закономерную обеспокоенность", — заявил Джозеф Байден-младший.
Напомним, ранее президент рф владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.
В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.
Фото: Reuters