Байден верит, что Украина вернет свои территории, — Белый дом

Президент США Джо Байден. Фото: Mark Makela

Президент США Джо Байден твердо уверен в том, что Украина сможет вернуть контроль над своими территориями. При этом США намерены и дальше предоставлять Украине военную поддержку.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Читайте также:

Байден верит, что Украина вернет свои территории

Кирби подчеркнул, что США намерены продолжать предоставлять военную поддержку Украине, чтобы укрепить ее возможности в преддверии усложнения обстановки из-за погодных условий. Кирби также заявил, что президент Байден твердо уверен в том, что у Украины есть все шансы на возвращение контроля над своими территориями.

"Президент Байден абсолютно верит, что они способны вернуть свои территории", — сказал он.

Напомним, что главы министерств и департаментов США написали обращение к лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.

Также сообщалось, что Конгресс не смог принять решение о дополнительном финансировании. Поэтому Белый дом предупредил, что отныне США будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи Украине.