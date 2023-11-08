Байден верит, что Украина вернет свои территории, — Белый дом
Президент США Джо Байден твердо уверен в том, что Украина сможет вернуть контроль над своими территориями. При этом США намерены и дальше предоставлять Украине военную поддержку.
Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Байден верит, что Украина вернет свои территории
Кирби подчеркнул, что США намерены продолжать предоставлять военную поддержку Украине, чтобы укрепить ее возможности в преддверии усложнения обстановки из-за погодных условий. Кирби также заявил, что президент Байден твердо уверен в том, что у Украины есть все шансы на возвращение контроля над своими территориями.
"Президент Байден абсолютно верит, что они способны вернуть свои территории", — сказал он.
Напомним, что главы министерств и департаментов США написали обращение к лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.
Также сообщалось, что Конгресс не смог принять решение о дополнительном финансировании. Поэтому Белый дом предупредил, что отныне США будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи Украине.
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