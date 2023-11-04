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Конгрес зайшов в глухий кут — чому у США зменшують військову допомогу Україні

4 листопада 2023 03:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Конгрес зайшов в глухий кут — чому у США зменшують військову допомогу Україні
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: Голос Америки
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Білому домі попередили, що відтепер Україні надаватимуть менші пакети військової допомоги. Це пов'язано з тим, що Конгрес не зміг ухвалити рішення щодо додаткового фінансування.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу, передає Суспільне Новини.

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Посадовиця пояснила, що пакет допомоги на 425 мільйонів доларів, які США надали Україні складається з двох частин:

  • 125 мільйонів доларів нададуть у межах програми Presidential Drawdown Authority (надання зброї із запасів армії США);
  • 300 мільйонів доларів — з програми Ukraine Security Assistance Initiative (замовлення зброї у виробників).

"Із сьогоднішнім оголошенням ми вичерпали решту коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України. І хоча ми маємо залишки за програмою PDA, щоб продовжувати задовольняти нагальні потреби України на полі бою, ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час", — зазначила речниця Білого дому.

Вона закликала Конгрес схвалити додатковий запропонований Білим домом пакет військової допомоги якнайшвидше.

Що відомо про військову допомогу США Україні

Як стало відомо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 125 млн доларів.

Ще раніше стало відомо, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Водночас згадки про Україну зовсім не було. 

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