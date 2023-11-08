Байден вірить, що Україна поверне свої території, — Білий дім

Президент США Джо Байден Фото: Mark Makela

Президент США Джо Байден твердо впевнений, що Україна зможе повернути контроль над своїми територіями. При цьому США мають намір і надалі надавати Україні військову підтримку.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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Байден вірить, що Україна поверне свої території

Кірбі підкреслив, що США мають намір продовжувати надавати військову підтримку Україні, щоб зміцнити її можливості напередодні ускладнення ситуації через погодні умови. Кірбі також заявив, що президент Байден твердо впевнений у тому, що Україна має всі шанси на повернення контролю над своїми територіями.

"Президент Байден абсолютно вірить, що вони здатні повернути свої території", — сказав він.

Нагадаємо, що глави міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума за додатковим бюджетним запитом Джо Байдена.

Також повідомлялося, що Конгрес не зміг ухвалити рішення про додаткове фінансування. Тому Білий дім попередив, що відтепер США надаватимуть менші пакети військової допомоги Україні.