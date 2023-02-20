Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине

Байден в Киеве передал путину привет через Twitter: что написал президент США
Соединенные Штаты Америки собрали большую коалицию, оказывающую беспрецедентную поддержку Украине. И эта поддержка будет продолжаться, так что владимир путин просчитался, начав год назад большую войну.
Об этом президент США Джо Байден сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте во время визита в Киев.
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Причины визита в Киев
Джо Байден объяснил, что он специально прибыл в украинскую столицу в канун годовщины начала полномасштабной войны, развязанной россией, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и поддержать Украину.
"Я сегодня в Киеве, чтобы [...] подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — подчеркнул хозяин Белого дома.
Привет путину
Байден вспомнил персонально российского диктатора владимира путина, напомнив, что тот начал войну, надеясь на слабость Украины и разделенность Запада.
"Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался", — отметил президент США.
За последний год Соединенные Штаты, подчеркнул президент, создали мощную коалицию от Атлантики до Тихого океана, коалицию, которая помогает Украине, оказывающей беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.
"И эта поддержка будет продолжаться", — подытожил Джо Байден.
Напомним, в столице Украины 20 февраля с неанонсированным визитом находится действующий президент США Джо Байден.
Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Два президента посетили Стену памяти на Михайловской площади Киева.
Фото: Facebook-страница Байдена