Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине

Президент США заверил, что российский диктатор год назад просчитался

Соединенные Штаты Америки собрали большую коалицию, оказывающую беспрецедентную поддержку Украине. И эта поддержка будет продолжаться, так что владимир путин просчитался, начав год назад большую войну.

Об этом президент США Джо Байден сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте во время визита в Киев.

Причины визита в Киев

Джо Байден объяснил, что он специально прибыл в украинскую столицу в канун годовщины начала полномасштабной войны, развязанной россией, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и поддержать Украину.

"Я сегодня в Киеве, чтобы [...] подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — подчеркнул хозяин Белого дома.

Привет путину

Байден вспомнил персонально российского диктатора владимира путина, напомнив, что тот начал войну, надеясь на слабость Украины и разделенность Запада.

"Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался", — отметил президент США.

За последний год Соединенные Штаты, подчеркнул президент, создали мощную коалицию от Атлантики до Тихого океана, коалицию, которая помогает Украине, оказывающей беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

"И эта поддержка будет продолжаться", — подытожил Джо Байден.

Напомним, в столице Украины 20 февраля с неанонсированным визитом находится действующий президент США Джо Байден.

Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Два президента посетили Стену памяти на Михайловской площади Киева.

Фото: Facebook-страница Байдена