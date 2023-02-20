Байден заявив, що приїхав до Києва, аби продемонструвати підтримку Україні

Президент США запевнив, що російський диктатор рік тому прорахувався

Сполучені Штати Америки зібрали велику коаліцію, яка надає безпрецедентну підтримку Україні. І ця підтримка триватиме, тож володимир путін прорахувався, розпочавши рік тому велику війну.

Про це президент США Джо Байден повідомив у своєму офіційному Twitter-акаунті під час візиту до Києва.

Причини візиту до Києва

Джо Байден пояснив, що він спеціально прибув до української столиці у переддень роковин початку повномасштабної війни, розв’язаної росією, аби зустрітися із Президентом Володимиром Зеленським і підтримати Україну.

"Я сьогодні в Києві, щоб [...] підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", — наголосив хазяїн Білого дому.

Привіт путіну

Байден згадав персонально російського диктатора володимира путіна, нагадавши, що той розпочавши війну, сподіваючись на слабкість України та розділеність Заходу.

"Він думав, що зможе нас пережити. Але він глибоко помилявся", — зазначив президент США.

За останній рік Сполучені Штати, наголосив президент, створили потужну коаліцію від Атлантики до Тихого океану, коаліцію, яка допомагає Україні, яка надає безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку.

"І ця підтримка триватиме", — підсумував Джо Байден.

Нагадаємо, у столиці України 20 лютого з неанонсованим візитом перебуває чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Він уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Два президенти відвідали Стіну пам’яті на Михайлівській площі Києва.

Фото: Facebook-сторінка Байдена