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Байден отменяет поездки в две страны, чтобы продолжить переговоры о долге

17 мая 2023 00:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден отменяет поездки в две страны, чтобы продолжить переговоры о долге
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент США Джо Байден отменяет запланированные визиты в Австралию и Папуа-Новую Гвинею после поездки в Японию на встречу "Большой семерки". Он хочет вернуться для продолжения переговоров с республиканцами о повышении потолка госдолга.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Байден, который улетает в Японию в среду, теперь вернется в США в воскресенье после завершения встреч G7.

Отмена поездки произошла после того, как республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, резко раскритиковали президента за его предстоящие планы поездок на фоне продолжения долговых переговоров. Байден должен был встретиться с лидерами тихоокеанских островов в Порт-Морсби, а затем отправиться в Сидней и Канберру на саммит "четверки" с лидерами Австралии, Японии и Индии. По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, теперь Байден встретится с лидерами стран "Большой четверки" в Токио.

Это решение грозит подорвать усилия администрации по укреплению связей в Тихоокеанском регионе в попытке противостоять китайскому влиянию. Кирби сказал, что международные ставки подчеркивают важность вопроса потолка госдолга.

"Мы понимаем, насколько важно, чтобы Соединенные Штаты не только говорили, но и доказывали, что мы надежный, стабильный, сильный партнер", — сказал Кирби.

Неспособность достичь соглашения может привести к тому, что США нарушат лимит государственного долга, что спровоцирует дефолт.

Напомним, в США начали думать об очередном пакете финансовой помощи для Украины. Готовить в администрации Байдена принялись уже сейчас. Там считают, что 48 миллиардов долларов, которые США предоставили в декабре, может хватить всего на несколько месяцев.

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