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Грошей обмаль: Білий дім мізкує над збільшенням фінансування для Києва

15 травня 2023 23:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Грошей обмаль: Білий дім мізкує над збільшенням фінансування для Києва
Президент США Джо Байден у Вашингтоні, 11.05.2023. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США почали мізкувати над черговим пакетом фінансової допомоги для України. Готувати в Адміністраії Байдена взялися вже зараз. Там вважають, що 48 мільярдів доларів, які США надали у грудні, може вистачити лише на кілька місяців. 

Є інформація, що з 48-мільярдного пакету допомоги у Києва залишилося близько шести мільярдів доларів. Принаймні, таке стверджують аналітики видання Politico

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Зазначається, що фінансування США на озброєння і постачання "може вичерпатися до середини літа".

Допомога від США

За даними міністерства фінансів України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали Україні 15,5 мільярдів доларів фінансової допомоги. 

Військова допомога Україні

США з перших днів повномасштабної війни надають  зброю та техніку на мільярди доларів. Зокрема, сучасні артилерійські ракетні системи HIMARS, гелікоптери Мі-17, позашляховики для прикордонників, гаубиці та різноманітні боєприпаси.

  • 9 травня 2022 року президент США Джозеф Байден підписав ленд-ліз для України — законодавчий акт, який спрощує процес передачі зброї безоплатно, в оренду або з відшкодуванням після завершення війни. За цією процедурою рішення про надання озброєння вирішуватиметься впродовж 72 години.
  • Сенат США 15 грудня 2022 схвалив закон про витрати на оборону на 858 мільярдів доларів на 2023 рік, до якого увійшли 800 мільйонів доларів допомоги Україні. 

За даними Київської школи економіки, загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії становить 143,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мають намір провести переговори в Хіросімі 18 травня, перед початком саміту G7. Це повідомлення з Білого дому поклало край чуткам про можливу відмову Байдена від участі у зустрічі через проблеми з підвищенням стелі держборгу.

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