Байден прибыл в Японию на саммит G7: онлайн-трансляция

Прибытие Джо Байдена в Японию. Фото: Reuters/Issei Kato

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел в японскую Хиросиму. В этом городе пройдет саммит лидеров стран Большой семерки.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел в Японию.

Там в Хиросиме хозяин Белого дома поучаствует в саммите лидеров стран Большой семерки.

О чем будут говорить сильные мира сего

Саммит Группы семи будет посвящен актуальным вопросам сегодняшнего дня.

В частности, отдельное заявление лидеров стран G7 будет касаться осуждения российской агрессии против Украины.

Также Большая семерка планирует усилить давление на третьи страны, помогающие России обходить западные санкции.

Кроме того, страны Группы семи затронут тему внешнеполитической экспансии Китая.

Напомним, по данным СМИ, лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.