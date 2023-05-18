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Байден прибыл в Японию на саммит G7: онлайн-трансляция

18 мая 2023 11:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Байден прибыл в Японию на саммит G7: онлайн-трансляция
Прибытие Джо Байдена в Японию. Фото: Reuters/Issei Kato
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел в японскую Хиросиму. В этом городе пройдет саммит лидеров стран Большой семерки.

Онлайн-трансляцию можно смотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Байден в Японии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прилетел в Японию.

Там в Хиросиме хозяин Белого дома поучаствует в саммите лидеров стран Большой семерки.

О чем будут говорить сильные мира сего

Саммит Группы семи будет посвящен актуальным вопросам сегодняшнего дня.

В частности, отдельное заявление лидеров стран G7 будет касаться осуждения российской агрессии против Украины.

Также Большая семерка планирует усилить давление на третьи страны, помогающие России обходить западные санкции.

Кроме того, страны Группы семи затронут тему внешнеполитической экспансии Китая.

Напомним, по данным СМИ, лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.

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