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Байден поддержал "коалицию истребителей": реакция Зеленского и Ермака

19 мая 2023 23:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Байден поддержал "коалицию истребителей": реакция Зеленского и Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: ОПУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом коалиции истребителей является историческим решением. Отмечается, что практическую реализацию президент намерен обсудить во время саммита G7 в Хиросиме.

Об этом написал Владимир Зеленский на своей Twitter-странице.

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Владимир Зеленский приветствовал решение Соединенных Штатов Америки поддержать международную "коалицию истребителей".

"Приветствую исторические решения США и президента Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", — отметил он.

Напомним, сегодня Джо Байден отметил, что США готовы поддержать тренировку украинских на F-16.

Историческое событие прокомментировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак

Андрей Ермак заявил, что такое решение о поддержке крайне важно для спасения гражданских жизней и "победы над безжалостным агрессором".

Также глава Офиса Президента поблагодарил советника Президента США по нацбезопасности Джейка Салливана за "великолепную командную работу".

 

Ранее мы писали о том, что администрация президента США Джо Байден дала понять европейским союзникам, что Америка позволит им передать истребители F-16 для Украины. Это решение было принято на фоне давления со стороны членов Конгресса.

Также Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джоном Байденом в городе Хиросима. Встреча состоится в рамках саммита стран "Большой семерки".

 

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