Байден підтримав "коаліцію винищувачів": реакція Зеленського та Єрмака

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію президент планує обговрити під час саміту G7 у Хіросімі.

Про це написав Володимир Зеленський на своїй Twitter-сторінці.

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Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський привітав рішення Сполучених Штатів Америки підтримати міжнародну "коаліцію винищувачів".

"Вітаю історичні рішення США та президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнити нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", — зазначив він.

Вітаю історичне рішення США та @POTUS підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту #G7 у Хіросімі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден зазначив, що США готові підтримати тренування українських на F-16.

Історичну подію прокоментував глава Офісу Президента України Андрій Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що таке рішення про підтримку вкрай важливе для порятунку життів цивільних і "перемоги над безжальним агресором".

Також глава Офісу Президента подякував раднику Президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану за "чудову командну роботу".

Раніше ми писали про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.

Також Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джона Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".