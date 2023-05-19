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Байден підтримав "коаліцію винищувачів": реакція Зеленського та Єрмака

19 травня 2023 23:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Байден підтримав "коаліцію винищувачів": реакція Зеленського та Єрмака
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: ОПУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію президент планує обговрити під час саміту G7 у Хіросімі.

Про це написав Володимир Зеленський на своїй Twitter-сторінці.

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Володимир Зеленський привітав рішення Сполучених Штатів Америки підтримати міжнародну "коаліцію винищувачів".

"Вітаю історичні рішення США та президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнити нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден зазначив, що США готові підтримати тренування українських на F-16.

Історичну подію прокоментував глава Офісу Президента України Андрій Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що таке рішення про підтримку вкрай важливе для порятунку життів цивільних і "перемоги над безжальним агресором".

Також глава Офісу Президента подякував раднику Президента США з нацбезпеки Джейку Саллівану за "чудову командну роботу".

 

Раніше ми писали про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дала зрозуміти європейським союзникам, що Америка дозволить їм передати винищувачі F-16 для України. Це рішення було прийнято на тлі тиску з боку членів Конгресу.

Також Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із президентом США Джона Байденом у місті Хіросіма. Зустріч відбудеться в рамках саміту країн "Великої сімки".

 

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