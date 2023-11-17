Байден подписал законопроект о временных расходах — подумали ли об Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о временных расходах. Это произошло за день до возможного прекращения работы правительства. Он не содержит финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.
Об этом сообщает APNews.
Временный бюджет США
Законопроект прошел Палату представителей и Сенат с большим преимуществом голосов обеих партий, что гарантирует, что правительство будет работать до окончания сезона отпусков, а также даст законодателям больше времени, чтобы решить значительные разногласия по поводу уровня государственных расходов на текущий финансовый год.
Байден подписал законопроект в Сан-Франциско, где проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Пакет расходов содержит государственное финансирование на текущем уровне еще примерно на два месяца, пока будут продолжаться переговоры по долгосрочному пакету. Он разбивает крайние сроки для принятия законопроектов о годовых ассигнованиях на две даты:
- 19 января для некоторых федеральных агентств;
- 2 февраля для других.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать помогать Украине. Это отвечает их интересам в сфере национальной безопасности.
Также мы писали, что США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.
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