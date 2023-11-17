Байден подписал законопроект о временных расходах — подумали ли об Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о временных расходах. Это произошло за день до возможного прекращения работы правительства. Он не содержит финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.

Об этом сообщает APNews.

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Законопроект прошел Палату представителей и Сенат с большим преимуществом голосов обеих партий, что гарантирует, что правительство будет работать до окончания сезона отпусков, а также даст законодателям больше времени, чтобы решить значительные разногласия по поводу уровня государственных расходов на текущий финансовый год.

Байден подписал законопроект в Сан-Франциско, где проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Пакет расходов содержит государственное финансирование на текущем уровне еще примерно на два месяца, пока будут продолжаться переговоры по долгосрочному пакету. Он разбивает крайние сроки для принятия законопроектов о годовых ассигнованиях на две даты:

19 января для некоторых федеральных агентств;

2 февраля для других.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать помогать Украине. Это отвечает их интересам в сфере национальной безопасности.

Также мы писали, что США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.