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Байден подписал законопроект о временных расходах — подумали ли об Украине

17 ноября 2023 10:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден подписал законопроект о временных расходах — подумали ли об Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о временных расходах. Это произошло за день до возможного прекращения работы правительства. Он не содержит финансирования поддержки ни Украины, ни Израиля.

Об этом сообщает APNews.

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Законопроект прошел Палату представителей и Сенат с большим преимуществом голосов обеих партий, что гарантирует, что правительство будет работать до окончания сезона отпусков, а также даст законодателям больше времени, чтобы решить значительные разногласия по поводу уровня государственных расходов на текущий финансовый год.

Байден подписал законопроект в Сан-Франциско, где проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Пакет расходов содержит государственное финансирование на текущем уровне еще примерно на два месяца, пока будут продолжаться переговоры по долгосрочному пакету. Он разбивает крайние сроки для принятия законопроектов о годовых ассигнованиях на две даты:

  • 19 января для некоторых федеральных агентств;
  • 2 февраля для других.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать помогать Украине. Это отвечает их интересам в сфере национальной безопасности.

Также мы писали, что США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.

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