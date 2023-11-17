Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати — чи подумали про Україну

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати. Це сталося за день до можливого припинення роботи уряду. Він не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю.

Про це повідомляє APNews.

Читайте також:

Тимчасовий бюджет США

Законопроєкт пройшов Палату представників і Сенат з великою перевагою голосів обох партій, що гарантує, що уряд працюватиме до закінчення сезону відпусток, а також дасть законодавцям більше часу, щоб вирішити значні розбіжності щодо рівня державних витрат на поточний фінансовий рік.

Байден підписав законопроєкт у Сан-Франциско, де проходить саміт країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Пакет видатків утримує державне фінансування на поточному рівні ще приблизно на два місяці, поки триватимуть переговори щодо довгострокового пакета. Він розбиває крайні терміни для ухвалення законопроєктів про річні асигнування на дві дати:

19 січня для деяких федеральних агентств;

2 лютого для інших.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть допомагати Україні. Це відповідає їхнім інтересам у сфері національної безпеки.

Також ми писали, що США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота.