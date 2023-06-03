Байден подписал закон о приостановлении лимита государственного долга

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сегодня, 3 июня, президент США Джо Байден подписал закон о приостановлении лимита госдолга до 1 января 2025 года. Это решение было принято, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт.

Об этом сообщает CNN.

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Закон о приостановлении лимита государственного долга

Приостановление лимита госдолга к началу 2025 года снимает угрозу дефолта с повестки дня до президентских выборов в следующем году. В дополнение к решению вопроса лимита долга закон ограничивает расходы на необоронительные потребности, расширяет требования к работе для некоторых получателей талонов на питание и сокращает некоторые фонды помощи в борьбе с Covid-19, среди других политических положений.

Двухпартийное соглашение по лимиту долга было заключено между Белым домом и республиканцами в Палате представителей.

Чтобы вывести законопроект на финишную прямую, законодатели спешили до 5 июня — даты, когда Министерство финансов предупредило, что больше не сможет вовремя и в полном объеме выплачивать все государственные обязательства.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Альянс становится сильнее.

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