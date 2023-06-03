Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Байден подписал закон о приостановлении лимита государственного долга arrow

Байден подписал закон о приостановлении лимита государственного долга

3 июня 2023 21:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден подписал закон о приостановлении лимита государственного долга
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 июня, президент США Джо Байден подписал закон о приостановлении лимита госдолга до 1 января 2025 года. Это решение было принято, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Закон о приостановлении лимита государственного долга

Приостановление лимита госдолга к началу 2025 года снимает угрозу дефолта с повестки дня до президентских выборов в следующем году. В дополнение к решению вопроса лимита долга закон ограничивает расходы на необоронительные потребности, расширяет требования к работе для некоторых получателей талонов на питание и сокращает некоторые фонды помощи в борьбе с Covid-19, среди других политических положений.

Двухпартийное соглашение по лимиту долга было заключено между Белым домом и республиканцами в Палате представителей.

Чтобы вывести законопроект на финишную прямую, законодатели спешили до 5 июня — даты, когда Министерство финансов предупредило, что больше не сможет вовремя и в полном объеме выплачивать все государственные обязательства.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Альянс становится сильнее.

Также мы писали, что США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость — примерно 300 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас