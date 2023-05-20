Байден переговорит с Бразилией и Индией по Украине

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Reuters/PRASETYO UTOMO/G20 Media Center/Handout

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Бразилии Лулой да Силва и премьером Индии Нарендрой Моди. Они обсудят вопросы поддержки суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Встреча с лидерами БРИКС

Президент США Джо Байден в выходные проведет переговоры с лидерами объединения БРИКС, президентом Бразилии Лулой да Силва и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Оба эти политика получили приглашение и прибыли на саммит Большой семерки, который проходит в японском городе Хиросима.

Говорят об Украине

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, речь на этих переговорах будет идти о "священном" вопросе суверенитета и территориальной целостности, поэтому очевидно, что лидеры трех великих стран будут говорить о российско-украинской войне.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном давлении Байдена на этих мировых лидеров по поводу изменения отношения к России или Китаю, Салливан пояснил: "Я думаю, что слово давление — это неправильное слово. Я имею в виду, что президент Байден будет работать с этими ключевыми лидерами мира не в таком формате".

По словам американского советника, глава Белого дома будет искать варианты, чтобы обсудить с Лулой и Моди ту конструктивную роль, которую каждая из этих стран может сыграть в поддержке "основного и фундаментального элемента, которым является суверенитет и территориальная целостность".

Напомним, по информации СМИ, с Нарендрой Моди встретится на саммите Большой семерки и Президент Украины Владимир Зеленский, который отправился туда после выступления на саммите Лиги арабских государств.