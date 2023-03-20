Байден опубликовал загадочное сообщение: что это может означать
Джо Байден опубликовал на своем аккаунте загадочное сообщение в желто-голубых цветах. В публикации содержится только одно слово "верьте", а в описании к ней написано "завтра".
Об этом президент США написал в своем Twitter.
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Глава Белого дома Джо Байден заинтриговал не только американцев, но и украинцев, ведь надпись "верьте" написана на желтом фоне синим маркером, словно символизируя какие-то решения именно по Украине.
Tomorrow. pic.twitter.com/XPNAfqnzEj— President Biden (@POTUS) 19 марта, 2023
Следует добавить, что никаких объяснений ни сам американский лидер, ни представители его администрации пока не давали. Интересно, что ценителем таких сообщений в Украине является руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Напомним, ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки обвинили Россию и Китай в подрыве международного порядка. Также США против возможного прекращения огня, если на этом будут настаивать Си Цзиньпин и владимир путин.
Как известно, сегодня, 20 марта, китайский лидер прибудет с визитом в москву. Там он планирует встретиться с российским диктатором владимиром путиным, ордер на арест которого выдал на днях Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды).