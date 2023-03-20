Байден опублікував загадкове повідомлення: що це може означати

Президент США

Джо Байден опублікував на своєму акаунті загадковий допис у жовто-блакитних кольорах. У публікації міститься лише одне слово "вірте", а в описі до неї написано "завтра".

Про це президент США написав у своєму Twitter.

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Глава Білого дому Джо Байден заінтригував не лише американців, але й українців, адже надпис "вірте" написано на жовтому фоні синім маркером, ніби символізуючи якісь рішення саме щодо України.

Варто додати, що жодних пояснень ані сам американський лідер, ані представники його адміністрації поки що не надавали. Цікаво те, що поціновувачем таких дописів в Україні є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки звинуватили росію і Китай у підриві міжнародного порядку. Також США проти можливого припинення вогню, якщо на цьому наполягатимуть Сі Цзіньпін та володимир путін.

Як відомо, сьогодні, 20 березня, китайський лідер прибуде із візитом до москви. Там він планує зустрітися із російським диктатором володимиром путіним, ордер на арешт якого видав днями Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (Нідерланди).