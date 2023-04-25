Байден объявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сегодня, 25 апреля, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Американский лидер утверждает, что его управление отвело США от края пропасти. Он подчеркнул свои амбиции превратить то, что он когда-то называл переходным президентством, в нечто гораздо более трансформационное.

"Вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, будем ли мы иметь в ближайшие годы больше свободы или меньше свободы, больше прав или меньше. Я знаю, каким я хочу видеть ответ. Сейчас не время для самоуспокоения. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", — сказал Байден.

Это решение может противоречить желаниям некоторых избирателей-демократов, требующих другого президента — младшего, более прогрессивного и лучше отражающего разнообразие партии. В то же время оно подчеркивает силу Байдена среди партийных лидеров, в том числе тех, кто считает, что у него самые большие шансы победить Дональда Трампа или другого республиканца.

Напомним, 19 апреля Роберт Ф. Кеннеди-младший официально заявил о своей кандидатуре на пост президента США, которые состоятся в 2024 году. Он будет выдвигаться от Демократической партии.

Также мы писали, что недавно президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили поддержку Украины.