Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Байден объявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США arrow

Байден объявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США

25 апреля 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден объявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 апреля, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Байден будет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году

Американский лидер утверждает, что его управление отвело США от края пропасти. Он подчеркнул свои амбиции превратить то, что он когда-то называл переходным президентством, в нечто гораздо более трансформационное.

"Вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, будем ли мы иметь в ближайшие годы больше свободы или меньше свободы, больше прав или меньше. Я знаю, каким я хочу видеть ответ. Сейчас не время для самоуспокоения. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", — сказал Байден.

Это решение может противоречить желаниям некоторых избирателей-демократов, требующих другого президента — младшего, более прогрессивного и лучше отражающего разнообразие партии. В то же время оно подчеркивает силу Байдена среди партийных лидеров, в том числе тех, кто считает, что у него самые большие шансы победить Дональда Трампа или другого республиканца.

Напомним, 19 апреля Роберт Ф. Кеннеди-младший официально заявил о своей кандидатуре на пост президента США, которые состоятся в 2024 году. Он будет выдвигаться от Демократической партии.

Также мы писали, что недавно президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили поддержку Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас