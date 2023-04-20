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Байден поговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо України

20 квітня 2023 23:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден поговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо України
Президент США Джо Байден. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден провів розмову із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України.

Про це йдеться на сторінці Білого дому.

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Стало відомо, що Президент Байден і президент фон дер Ляєн підтвердили зобов'язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну допомогу та допомогу в галузі безпеки.

"Байден і фон дер Ляєн підтвердили зобов’язання Сполучених Штатів і Євросоюзу забезпечити Україні необхідну економічну та безпекову допомогу й продовжувати тісно співпрацювати, щоби притягти Кремль до відповідальності за агресію РФ", — йдеться в повідомленні Білого дому.

Також згадується, що лідери обговорили нещодавню поїздку фон дер Ляєн до Пекіна та їхню спільну відданість підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та сумлінної торгівлі. 

Тут сторони підтвердили важливість збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.

Нагадаємо, США оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли, зокрема,  боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди. 

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