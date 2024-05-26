Байден назвал Путина тираном и заверил Украину в дальнейшей поддержке, но есть нюанс

Байден на встрече с курсантами Вест-Пойнт. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "жестоким тираном". Он также заверил, что его государство твердо стоит на стороне Украины в ее противостоянии с агрессором.

Об этом Байден заявил во время выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте.

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"Мы противостоим человеку, которого я хорошо знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не отступим", — отметил Байден.

В то же время, по его словам, американские солдаты не воюют в Украине. Глава Белого дома добавил, что "решительно настроен, чтобы так и продолжалось".

Байден добавил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия. Американские инструкторы также проводят тренировки украинских военнослужащих — обучают их использовать передовые системы вооружения, включая HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Они также делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами.

Ранее мы сообщали, что Байден осудил намерение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и других израильских лидеров. По словам президента, это возмутительно.

Байден во вторник, 15 мая, подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана. Эту инициативу американские сенаторы одобрили еще в конце апреля.