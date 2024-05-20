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Байден виступив проти арешту Нетаньягу та назвав обурливим рішення МКС

20 травня 2024 23:27
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Інна Буряк
редактор
Байден виступив проти арешту Нетаньягу та назвав обурливим рішення МКС
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Лія Мілліс
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден засудив намір прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана арештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів. За словами президента, це обурливо.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 20 травня.

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"Дозвольте мені прояснити: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАС немає еквівалентності — жодної. Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці", — зазначив американський лідер.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен також засудив намір прокурора МКС, заявивши, що це "може поставити під загрозу" зусилля щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ми відкидаємо те, що прокуратура прирівнює Ізраїль до ХАМАС. Це соромно. ХАМАС — жорстока терористична організація, яка вчинила найгіршу різанину євреїв із часів Голокосту і досі тримає в заручниках десятки невинних людей, зокрема й американців", — додав посадовець.

Нагадаємо, що головний прокурор МКС Карім Хан звернувся до суду з проханням видати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йова Галанта, а також на трьох керівників палестинської організації ХАМАС.

Також нещодавно Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.

Джо Байден
США
Ізраїль
суд
закон
Беньямін Нетаньягу
Ентоні Блінкен
ХАМАС

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