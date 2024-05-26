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Байден назвав Путіна тираном і запевнив Україну в подальшій підтримці, але є нюанс

26 травня 2024 20:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Байден назвав Путіна тираном і запевнив Україну в подальшій підтримці, але є нюанс
Байден під час зустрічі із курсантами Вест-Пойнт. Фото ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "жорстоким тираном". Він також запевнив, що його держава непохитно стоїть на боці України у її протистоянні з агресором.

Про це Байден заявив під час виступу у Військовій академії США у Вест-Пойнті.

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"Ми протистоїмо людині, яку я добре знаю вже багато років, жорстокому тирану. Ми не відступимо", — зазначив Байден.

Водночас, за його словами, американські солдати не воюють в Україні. Очільник Білого дому додав, що "рішуче налаштований, щоб так і продовжувалось".

Байден додав, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї. Американські інструктори також проводять тренування українських військовослужбовців — навчають їх використовувати передові системи озброєння, у тому числі HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Вони також діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами.

Раніше ми повідомляли, що Байден засудив намір прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана арештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських лідерів. За словами президента, це обурливо.

Байден у вівторок, 15 травня, підписав закон про заборону імпорту російського збагаченого урану. Цю ініціативу американські сенатори схвалили ще наприкінці квітня.

Джо Байден
США
фінансова допомога
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Україна
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