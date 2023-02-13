Байден приказал изучить НЛО и воздушные шары
Аналитики Белого дома будут изучать неизвестные летающие объекты на фоне инцидентов с воздушными шарами. Соответствующий приказ издал президент США Джо Байден.
Об этом пишет The Guardian.
НЛО в США
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, сегодня президент через своего советника по национальной безопасности поручил межведомственной группе изучить более широкие политические последствия для обнаружения, анализа и уничтожения неопознанных воздушных объектов, представляющих угрозу безопасности.
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Примечательно, что в США за последние несколько недель три раза обнаруживали неопознанные летающие объекты. В частности, 4 февраля там был сбит китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.
Напомним, американский лидер Джо Байден назвал полномасштабную войну против Украины, развязанную россией, одной из ключевых причин глобальной инфляции. В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире.
С 20 по 22 февраля Байден будет находиться в Польше. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО.