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Байден наказав вивчити НЛО та повітряні кулі

13 лютого 2023 23:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден наказав вивчити НЛО та повітряні кулі
Президент США Джо Байден
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Аналітики Білого дому вивчатимуть невідомі літаючі об'єкти на тлі інцидентів із повітряними кулями. Відповідний наказ видав президент США Джо Байден.

Про це пише The Guardian.

НЛО у США

За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, сьогодні президент через свого радника з національної безпеки доручив міжвідомчій групі вивчити ширші політичні наслідки для виявлення, аналізу та знищення невідомих повітряних об'єктів, які становлять загрозу безпеці.

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Примітно, що в США за останні кілька тижнів тричі виявляли невідомі літаючі об'єкти. Зокрема, 4 лютого там була збита китайська повітряна куля, яка могла використовуватися для розвідки.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден назвав повномасштабну війну проти України, розв'язану Росією, однією з ключових причин глобальної інфляції. Зокрема це поставило під загрозу продовольчу безпеку у світі.

З 20 по 22 лютого Байден перебуватиме у Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою , щоб обговорити двосторонню співпрацю, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО.

 

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