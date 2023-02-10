Джо Байден відправиться до Польщі на зустріч з Дудою 20-22 лютого

Президент США Джо Байден

Пресслужба Білого дому США підтвердила наміри Джо Байдена їхати до Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою з 20 по 22 лютого, аби обговорити підтримку України та співробітництво між країнами.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Джо Байден вирушить до Польщі

"З 20 по 22 лютого президент Джозеф Р. Байден-молодший вирушить до Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити наше двостороннє співробітництво, а також наші спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Байден хоче зустрітися з лідерами Бухарестської дев’ятки (B9), групи східних флангів НАТО, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу.

"Крім того, президент Байден виступить із промовою напередодні річниці жорстокого та неспровокованого вторгнення росії в Україну, звернувшись до того, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію, і як ми будемо продовжуйте підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", — стверджують у заяві.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден назвав повномасштабну війну проти України, розв'язану росією, однією з ключових причин глобальної інфляції. Зокрема, це поставило під загрозу продовольчу безпеку у світі.