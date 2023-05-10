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Байден может отказаться от участия в саммите G7 из-за проблем с Конгрессом

10 мая 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Байден может отказаться от участия в саммите G7 из-за проблем с Конгрессом
Президент США Джозеф Байден-младший. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Американское правительство оказалось перед угрозой дефолта. Поэтому президент США Джо Байден может даже пропустить саммит Большой семерки в Токио.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo News.

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Информагентство подчеркнуло, что сам Байден заявил во вторник, 9 мая — мол, планы по приезду в Токио на саммит Большой семерки остаются неизменными, но, возможно, этот визит и будет отменен.

Впрочем, в среду, 10 мая, представитель правительства Японии, главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что никаких официальных сообщений об отсутствии президента США на токийском саммите G7 японское правительство не получало.

Причины – в Конгрессе и правительстве

Джо Байден может проигнорировать саммит Большой семерки в Японии из-за ситуации с финансированием правительства.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее подчеркивала, что с 1 июня федеральное правительство может остаться без денег, если Конгресс не решит этот вопрос оперативно.

Байден признал, что переговоры с Конгрессом пока не добились успеха, но выразил уверенность, что дефолта таки удастся избежать.

Напомним, что в начале мая Джо Байден уже собирал лидеров Конгресса на переговоры по предотвращению возможного дефолта.

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