Байден готовит публичное выступление в Вильнюсе
Президент США Джо Байден планирует обратиться с публичной речью во время своего предстоящего визита в литовский город Вильнюс. Свою речь американский лидер произнесет в Университете Вильнюса в среду, 12 июля.
Об этом сообщает американское посольство в Литве.
Джо Байден выступит в Вильнюсе
Американский посол в Литве Роберт Гилкрист выразил свое удовлетворение этим решением, отметив, что он "рад, но не удивлен" тем, что президент Байден выбрал именно это время для обращения к литовскому народу, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО.
Он также подчеркнул, что Литва является тесным союзником и партнером США, а связь между двумя странами теперь сильнее, чем когда-либо.
Посол Гилкрист добавил, что с нетерпением ждет возможности участвовать в этом значимом событии вместе с населением Литвы.
Напомним, что решения, которые будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе, не разочаруют Украину. Часть членов НАТО готовится предоставить гарантии безопасности Украине.
Также мы сообщали, что в ходе саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.