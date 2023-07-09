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Байден готовит публичное выступление в Вильнюсе

9 июля 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден готовит публичное выступление в Вильнюсе
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден планирует обратиться с публичной речью во время своего предстоящего визита в литовский город Вильнюс. Свою речь американский лидер произнесет в Университете Вильнюса в среду, 12 июля.

Об этом сообщает американское посольство в Литве.

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Американский посол в Литве Роберт Гилкрист выразил свое удовлетворение этим решением, отметив, что он "рад, но не удивлен" тем, что президент Байден выбрал именно это время для обращения к литовскому народу, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО. 

Он также подчеркнул, что Литва является тесным союзником и партнером США, а связь между двумя странами теперь сильнее, чем когда-либо. 

Посол Гилкрист добавил, что с нетерпением ждет возможности участвовать в этом значимом событии вместе с населением Литвы.

Напомним, что решения, которые будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе, не разочаруют Украину. Часть членов НАТО готовится предоставить гарантии безопасности Украине.

Также мы сообщали, что в ходе саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.

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