Байден готовит публичное выступление в Вильнюсе

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планирует обратиться с публичной речью во время своего предстоящего визита в литовский город Вильнюс. Свою речь американский лидер произнесет в Университете Вильнюса в среду, 12 июля.

Об этом сообщает американское посольство в Литве.

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Американский посол в Литве Роберт Гилкрист выразил свое удовлетворение этим решением, отметив, что он "рад, но не удивлен" тем, что президент Байден выбрал именно это время для обращения к литовскому народу, поскольку в Вильнюсе проходит саммит НАТО.

Он также подчеркнул, что Литва является тесным союзником и партнером США, а связь между двумя странами теперь сильнее, чем когда-либо.

Посол Гилкрист добавил, что с нетерпением ждет возможности участвовать в этом значимом событии вместе с населением Литвы.

Напомним, что решения, которые будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе, не разочаруют Украину. Часть членов НАТО готовится предоставить гарантии безопасности Украине.

Также мы сообщали, что в ходе саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.