Порошенко отреагировал на резкий ответ Зеленского

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил на прозвучавшую на пресс-конференции резкую реплику действующего президента Владимира Зеленского. Порошенко подчеркнул, что залогом победы является единство, и он не планирует ничего менять в своей стратегии из-за Зеленского.

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

Комментарий Порошенко

Пятый президент отметил, что пресс-конференцию Зеленского "слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи".

"Каждый украинец устал от войны, а от усталости — эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Многое иногда хочется сказать, тем более есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня — только один враг. Это — путин и вся его раши$$тская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю рознь. Не стоит поддаваться на такие провокации", — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом — наша огромная ценность, и именно это — залог нашей победы.

"Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал — и забыл", — добавил политик.

Порошенко напомнил, что основой демократии "была и остается свобода слова".

"Задача журналистов — задавать вопросы, задачи политиков — на них спокойно отвечать. Иногда это непросто и нелегко — знаю по себе, но это — часть президентской работы. Так это работает в демократических государствах, и именно это порождает доверие общества и национальное единство", — написал он.

Что сказал Зеленский на пресс-конференции

На пресс-конференции Зеленского 24 февраля журналистка "5 канала", связываемая с Порошенко, задала президенту неудобный вопрос. Он на него не ответил, но припомнил своему предшественнику Минские соглашения и принадлежность к олигархам.

Журналистка напомнила президенту, что телеканалы из сферы влияния Порошенко исключили из телевизионного эфира. Также она спросила, сожалеет ли Зеленский о том, что успокаивал украинцев и умалял угрозу накануне полномасштабного вторжения россии, и не видит ли в этом персональной ответственности.

Далее она спросила, какое наказание понесет экс-председатель СБУ и "друг детства" президента Иван Баканов и находится ли он сейчас в Украине.

"Важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины, Вооруженным силам, наверное, благодаря немножко и мне, как бы вам это неприятно было слышать. Так считают многие...

Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал… у нас есть натовское оружие, и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения и т.д. (намек на соглашение о Донбассе при президентстве Порошенко. — Ред.).

Мы победим, даже с таким, как есть президентом, а вот с тем, что был, мы не победили…

И очень хорошо, что, несмотря на те или иные обвинения, я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, один из них владелец вашего канала", — сказал Зеленский.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по случаю годовщины великой войны.