Порошенко відреагував на різку відповідь Зеленського

Петро Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко у відповідь на різку репліку чинного президента Володимира Зеленського, яка прозвучала на пресконференції. Порошенко наголосив, що запорукою перемоги є єдність, і він не планує нічого міняти у своїй стратегії через слова Зеленського.

Про це Петро Порошенко написав у Facebook.

Коментар Порошенка

П'ятий президент зазначив, що пресконференцію Зеленського "слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку".

"Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – путін і вся його раши$$тська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації", — зазначив він.

Порошенко наголосив, що єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність, і саме це – запорука нашої перемоги.

"Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на прес-конференції. Послухав – і забув", — додав політик.

Порошенко нагадав, що основою демократії "була і залишається свобода слова".

"Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність", — написав він.

Що сказав Зеленський на пресконференції

На пресконференції Зеленського 24 лютого журналістка "5 каналу", який пов'язують з Порошенком, поставила президенту незручне питання. Він на нього не відповів, але пригадав своєму попереднику Мінські угоди і приналежність до олігархів.

Журналістка пригадала президентові, що телеканали зі сфери впливу Порошенка виключили з телевізійного ефіру. Також вона спитала, чи шкодує Зеленський про те, що заспокоював українців і применшував загрозу напередодні повномасштабного вторгнення росії, і чи не вбачає в цьому персональної відповідальності.

Далі вона запитала, яке покарання понесе ексголова СБУ і "друг дитинства" президента Іван Баканов і чи перебуває він зараз в Україні.

"Важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України, Збройним силам, напевно, завдяки трошки і мені, як би вам це неприємно було чути. Так вважають багато людей…

Я ніякий не герой, але, напевно, я хоч щось зробив… у нас є натівська зброя, і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, Мінські угоди тощо (натяк на домовленості щодо Донбасу за президентства Порошенка, — ред.)…

Ми переможемо, навіть за таким, як є, президентом, а от з тим, що було, ми не перемогли…

І дуже гарно, що, не зважаючи на ті чи інші звинувачення, я, президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них – власник вашого каналу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський дав пресконференцію з нагоди річниці великої війни.