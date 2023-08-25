Выборы во время войны: шансы Арестовича

Алексей Арестович. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны все украинцы чувствуют, что такое эмоциональные качели. Вот только зависят они не только от событий на фронте, но и от заявлений топовых чиновников, среди которых и Алексей Арестович. Сначала он обещал абсолютную победу Украины через 2-3 недели, а теперь готовит население к сдаче Харьковщины.

За полтора года войны у граждан кардинально изменилось восприятие этого человека, ведь невозможно поверить его послужному списку, начиная с 33 боевых выходов. Однако сам Арестович продолжает подчеркивать, что он станет президентом страны и смело раздает советы властям и гражданам, часто не подбирая слов.

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Кто такой Арестович

Он же и Гога, он же и Гоша… все как в старом советском кино. Алексей Арестович стал узнаваемым в каждой украинской семье в начале полномасштабной войны. Тогда он с собственным бизнесом НЛП стал советником самого президента. В 48-летнем возрасте у него достаточно богатый послужной список. Как пишет Википедия — это политический деятель, занимающийся блогерством, пропагандист и актер.

"По моему мнению, Арестович — это человек творческий, и в принципе он же и актер. Поэтому у такого человека не может быть единой специализации, он очень адаптивен к вызовам, которые стоят перед ним и которые он перед собой ставит", — сказал в разговоре с Новини.LIVE украинский политолог и аналитик Алексей Буряченко.

Политическая узнаваемость у Арестовича появилась именно в начале полномасштабной войны, тогда его обращения миллионы украинцев ждали каждый день. Кто-то чтобы успокоиться, кто-то чтобы вдохновиться, а кто абсолютно верил каждому слову человека из ОПУ и хотел быть в курсе всех военных событий. Но со временем стало ясно, что выступления Арестовича были пропагандой, и сам он признался, что лгал о событиях на фронте.

Алексей Арестович. Фото: УНИАН

"Был период с середины апреля по начало июля, когда военное счастье пошло к противнику, и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя несколько раз намекнул, что тяжело", — заявил он в одном из эфиров.

Это должно подкосить доверие к нему. А также и то, что в многочисленных интервью Арестович рассказывает о своих боевых выходах, заявляет, что он летчик, а также уверенно говорит, что он будущий президент. Однако политолог утверждает, что его аудитория трансформируется и будет трансформироваться с ним.

"Я думаю, что аудитория будет трансформироваться вместе с нами и его политическим проектом, если таковой будет. Одна аудитория Арестовича, который ежедневно анализировал фронт вместе с Фейгиным и давал политические оценки событий. Другая — аудитория политика, который что-то предлагает, у которого есть конкретная четкая программа, которая показывает, что это уже будет другой Арестович. Но вопрос, переключится ли часть аудитории в новое качество", — добавил Буряченко.

Шаг к звездам: путь и команда

Алексей получил очень высокую узнаваемость. Еще год назад шли разговоры о том, что этот человек станет новым лицом в политике после войны. Политолог отмечает, что узнаваемость не означает наличие доверия и рейтинга. Однако именно этот инструмент Арестович использует, чтобы затем вступить в политическую гонку.

"Если говорить о нем как о политике, как он сейчас себя пытается позиционировать, то он откровенно говорит, что будет участвовать в будущем политическом сезоне, будет баллотироваться на пост президента. Чисто политтехнологически все танцуют от узнаваемости. Уже потом работают или над рейтингом доверия, или над уменьшением антирейтинга. Все измеряется, когда нарабатывается паспорт кандидата", — объяснил политолог.

Однако пока люди не воспринимают личность Арестовича как политика, и над этим ему нужно работать. Будучи человеком, который намеренно вводил людей в заблуждение, Алексею политолог советует вернуться на 180 градусов и восстанавливать доверие.

Пока Арестович идет по пути удерживать и наращивать свою узнаваемость. И даже громкие заявления типа сдачи Харьковщины в этом ему помогают. Одни люди критикуют, другие смеются. Но о нем говорят, и это подпитывает публичный интерес к нему.

Алексей Арестович во время работы советником президента. Фото: Facebook

Новая оппозиция

Восстановить доверие и представлять себя обществу как политика, Арестович может сделать с помощью своей команды. Но кто туда попадет — вопрос. Вероятно, это будут люди, с которыми он сейчас выходит в публичное пространство.

"Маркеры уже видны в эфирах с Романенко, он начинает позиционировать себя как политик, чтобы аудитория к нему привыкла как к политику. Предлагает определенные инициативы в государственной власти, в органах местного самоуправления. В своей команде он будет ориентироваться в приближении к лидерам мнений. Очевидно, что проводит эфиры у Романенко совместно с теми людьми, с которыми проходит, и будет опираться на базовую команду" , — объяснил политолог.

Вот только о президентских амбициях Арестович заявляет, а о них речь не идет. Среди политического круга если и есть разговоры, то о выборах в Раду. И хотя в официальных заявлениях чиновники это опровергают, потихоньку готовятся.

"Некоторые партии уже и списки членов комиссии создают. Но это их ответственность и их выбор. Я думаю, что мы должны сосредоточиться и в ВРУ, и в ЦИК на поиске решений. Собственно, ЦИК ведет определенную работу, и в рабочих группах они этот вопрос (проведения выборов. — Ред.) обсуждают", — сказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко.

Если в президентской гонке тяжело найти конкурента Зеленскому, то в парламентской кардинально иная ситуация. Как мы писали ранее, провластное монобольшинство уже не конкурентоспособно и в Раде появятся новые лица и новые политические силы. Здесь Арестович может занять свое место, заменив тех, кого видеть там не хотят.

Уже давно начали говорить, что он делает электоральный акцент на русскоязычную аудиторию, откровенный акцент на юге и востоке Украины.

"Как раз он и пытается овладеть этим электоратом, который, возможно, раньше принадлежал ОПЗЖ, но изменил свои мировоззренческие взгляды на проукраинские, однако не готов отказаться от языка", — сказал Буряченко.

Политолог уверен, что если Арестович соберется идти в Раду со своей политсилой, то спонсоры для него найдутся быстро. Он станет оппозицией, но будет держаться мнения, что все должны работать во благо государства и консолидироваться вокруг главнокомандующего. А если Алексей соберется в президенты, то эту битву он проиграет.