Азербайджан вручил Ирану ноту из-за нарушения воздушного пространства иранским самолетом
МИД Азербайджана вручил официальную ноту протеста послу Ирана. Причиной столь резкого дипломатического шага стала военная провокация иранских ВВС на границе с Азербайджаном.
Об этом сообщает "Интерфакс Азербайджан".
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Тегеран нарушил границу
Сегодня, 11 марта, военный самолет армии Ирана непрерывно летал в районе иранско-азербайджанской границы.
"Самолет пролетал на расстоянии 3-5 км от государственной границы, а в некоторых случаях и над государственной границей", — подчеркнули азербайджанские власти.
Нота протеста Баку
Азербайджан вызвал в министерство иностранных дел посла Ирана в Баку Сейеду Аббасу Мусави.
Дипломату была вручена официальная нота протеста.
"Решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем", — говорится в ноте Азербайджана.
Напомним, что, по информации СМИ, Иран подозревал Азербайджан в дроновой атаке на военные объекты на территории Исламской Республики Иран, в частности, на завод в Исхафане.
Фото: Википедия