​​​Азербайджан вручил Ирану ноту из-за нарушения воздушного пространства иранским самолетом

Иранский военный самолет провоцировал Азербайджан, пролетая прямо над границей

МИД Азербайджана вручил официальную ноту протеста послу Ирана. Причиной столь резкого дипломатического шага стала военная провокация иранских ВВС на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщает "Интерфакс Азербайджан".

Тегеран нарушил границу

Сегодня, 11 марта, военный самолет армии Ирана непрерывно летал в районе иранско-азербайджанской границы.

"Самолет пролетал на расстоянии 3-5 км от государственной границы, а в некоторых случаях и над государственной границей", — подчеркнули азербайджанские власти.

Нота протеста Баку

Азербайджан вызвал в министерство иностранных дел посла Ирана в Баку Сейеду Аббасу Мусави.

Дипломату была вручена официальная нота протеста.

"Решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем", — говорится в ноте Азербайджана.

Напомним, что, по информации СМИ, Иран подозревал Азербайджан в дроновой атаке на военные объекты на территории Исламской Республики Иран, в частности, на завод в Исхафане.

Фото: Википедия