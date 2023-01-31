Іран підозрює у причестності до дронової атаки Україну і Азербайджан

Іран неофіційно вимагає від України спростувати свою причетність до атаки дронів

Іранська влада, досі офіційно нікого не звинувативши в ударі по військовому заводу та інших об’єктах, підозрює в участі у цій атаці Україну. Крім того, на думку Тегерана, до удару може бути причетний Азербайджан.

Про це з посиланням на джерела в іранських владних колах повідомило видання Amwaj.media.

Україну підозрюють і погрожують

Офіційно Ісламська Республіка Іран поки що не звинуватила нікого у атаці дронів на воєнні об’єкти на території країни, зокрема, на завод в Ісхафані.

Але, як повідомило Amwaj.media високопоставлене джерело в іранській владі, серед потенційних винуватців фігурує, зокрема, й Україна.

Також, за інформацією видання, Вища рада національної безпеки Ірану попередила про "важкі наслідки", якщо український уряд не відмежується від нападу на іранські об’єкти.

Кого ще звинувачує Іран

Крім України, іранська влада підозрює й інші країни, з якими має непрості стосунки.

Так, деякі джерела видання у Тегерані зазначають, що за атакою дронів на іранські заводи може стояти Азербайджан.

Посольство Азербайджану в Ірані, наголошує Amwaj.media, нещодавно було закрите через зростання напруженості у відносинах двох країн.

Дронова атака на заводи в Ірані

На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

Нагадаємо, що у неділю, 29 січня, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Ірані.

"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", — написав тоді Подоляк.

Після цього Іран у понеділок, 30 січня, викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі українських представників щодо ударів безпілотників по військових та нафтохімічному заводах в Ірані.

Фото: із соцмереж