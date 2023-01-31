Іран підозрює у причестності до дронової атаки Україну і Азербайджан

Іран вважає Україну однією із винуватців вибухів на воєнних заводах, — ЗМІ
Іранська влада, досі офіційно нікого не звинувативши в ударі по військовому заводу та інших об’єктах, підозрює в участі у цій атаці Україну. Крім того, на думку Тегерана, до удару може бути причетний Азербайджан.
Про це з посиланням на джерела в іранських владних колах повідомило видання Amwaj.media.
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Україну підозрюють і погрожують
Офіційно Ісламська Республіка Іран поки що не звинуватила нікого у атаці дронів на воєнні об’єкти на території країни, зокрема, на завод в Ісхафані.
Але, як повідомило Amwaj.media високопоставлене джерело в іранській владі, серед потенційних винуватців фігурує, зокрема, й Україна.
Також, за інформацією видання, Вища рада національної безпеки Ірану попередила про "важкі наслідки", якщо український уряд не відмежується від нападу на іранські об’єкти.
Кого ще звинувачує Іран
Крім України, іранська влада підозрює й інші країни, з якими має непрості стосунки.
Так, деякі джерела видання у Тегерані зазначають, що за атакою дронів на іранські заводи може стояти Азербайджан.
Посольство Азербайджану в Ірані, наголошує Amwaj.media, нещодавно було закрите через зростання напруженості у відносинах двох країн.
Дронова атака на заводи в Ірані
На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.
Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:
- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
- у місті Кередж, провінція Альборз.
Нагадаємо, що у неділю, 29 січня, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Ірані.
"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", — написав тоді Подоляк.
Після цього Іран у понеділок, 30 січня, викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі українських представників щодо ударів безпілотників по військових та нафтохімічному заводах в Ірані.
Фото: із соцмереж