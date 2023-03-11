​​​​​​​Азербайджан вручив Ірану ноту через порушення повітряного простору іранським літаком

Іранський військовий літак провокував Азербайджан, пролітаючи прямо над кордоном

МЗС Азербайджану вручив офіційну ноту протесту послу Ірану. Причиною такого різкого дипломатичного кроку стала військова провокація іранських ВПС на кордоні із Азербайджаном.

Про це повідомляє "Інтерфакс Азербайджан".

Тегеран порушив кордон

Сьогодні, 11 березня, військовий літак армії Ірану безперервно літав у районі ірансько-азербайджанського кордону.

"Літак пролітав на відстані 3-5 км від державного кордону, а в деяких випадках і над державним кордоном", — наголосила азербайджанська влада.

Нота протесту Баку

Азербайджан викликав до міністерства закордонних справ посла Ірану в Баку Сейєду Аббасу Мусаві.

Дипломату була вручена офіційна нота протесту.

"Рішуче засуджуємо іранську сторону за такий провокаційний крок, закликаємо дати відповідні роз'яснення та утримуватися від подібних провокаційних кроків у майбутньому", — йдеться в ноті Азербайджану.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, Іран підозрював Азербайджан у дроновій атаці на військові об’єкти на території Ісламської Республіки Іран, зокрема, на завод в Ісхафані.

Фото: Вікіпедія